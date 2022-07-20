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AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı

20.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek için yolcuların uçuşlarından 3 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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