HABER

AnadoluJet'ten indirim kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında yurt içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - AnadoluJet, yüzde 40 indirimli kampanya başlattı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet, yolcularını avantajlı fiyatlarla uçurmaya devam ediyor.

Şirket, Anadolu'nun her yerini "EkstraJet" paket ayrıcalıkları ile daha konforlu keşfetmek isteyenler için de indirimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tüm yurt içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

3-4 Aralık'ta AnadoluJet mobil uygulamaları ve anadolujet.com web sitesi üzerinden "AJYUZDE40" indirim kodu ile satın alınacak biletler, 10 Aralık-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya, aktarmalı ve Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken, Jetgenç ve bebek yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. EkstraJet paketinde geçerli olan kampanyada 27 Aralık-1 Ocak 2020 ve 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arası indirim uygulanmayacak.

Ayrıntılı bilgiye "www.anadolujet.com" internet sitesinden çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
(Özel) Hayırsever iş adamı devreye girdi, hurdacıdaki tarihi eserler müzeye bağışlandı(Özel) Hayırsever iş adamı devreye girdi, hurdacıdaki tarihi eserler müzeye bağışlandı
İş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut olduİş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anadolujet kampanya

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta demir sopalı kavga! Dehşet anları kamerada

Esenyurt'ta demir sopalı kavga! Dehşet anları kamerada

Amasya'da define ararken fotokapana takıldılar

Fotokapana takıldılar

Son dakika: Ankara'da Bylock operasyonu! Gözaltılar var

Düğmeye basıldı! Ankara'da operasyon!

Mikserin altında can veren Birgül Binen'in annesinden acı dolu isyan: Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı?

Annenin acı dolu isyanı: Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı?

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kartpostal gibi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.