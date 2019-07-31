Anadolu'nun tek yol anıtında kaçak kazı yapan 6 defineci yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’ın Amasra ilçesinde, Kuşkayası Yol Anıtı'nda kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan ve Anadolu'nun tek yol anıtı olduğu bilinen Kuşkayası Yol Anıtı'nda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Bartın girişinde 2 otomobili durdurarak, arama yaptı. Otomobillerde 1 adet jeotermal sondaj dedektörü, 2 adet patlayıcı madde, 62 metre uzunluğunda kablo, 1 adet hilti, 2 adet güç kaynağı ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. 2 otomobildeki A.K., R.Ö., Y.G., Ü.Ö., İ.H.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Kazı yapmaktan döndükleri belirlenen 6 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ ile ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kakkında Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

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