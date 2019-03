ANALİZ - Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor

Bir taraftan Batı ile Rusya’nın bölge üzerindeki bitmeyen nüfuz savaşı, bir taraftan Çin’in buraya dâhil olma hamlesi ve Washington’ın bundan duyduğu rahatsızlık, bir taraftan da bölge ülkeleri arasındaki mikro çatışmalar Doğu Avrupa’yı her an yeniden dünyanın sıcak noktası konumuna taşıyabilir. Sadece son birkaç haftada yaşanan gelişmelerde bile bunun ipuçlarını bulmak mümkün.

Yani ABD yönetimi, Pompeo’nun bu ziyareti ve açıklamalarıyla, Doğu Avrupa’ya yeniden dönüş sinyali verdi.

- Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar

Fakat bu kez dönüşünde ABD'nin karşısında duran manzara daha karmaşık; sorunlar ABD’nin de destek verdiği “Doğu İş birliği” gibi iddialı bir planın Rusya’nın eski sosyalist bloğu üzerindeki nüfuzu sonucu gerçekleşememesi ve neredeyse hiç konuşulmaz hale gelmesinden, Gürcistan ve Ukrayna'daki sorunlardan, Moldova’nın içinden çıkılamayan siyasi krizler ülkesine dönüşmesinden ibaret değil.

Doğu Avrupa ülkeleri, ortak tavır ve siyasi uzlaşma konusunda diğer Avrupa ülkelerinden çok farklılar. Her ne kadar geleceklerini ve güvenliklerini Batı’da gördüklerini deklare etseler de eski Sovyet etkisi ve zihniyeti bu coğrafyada varlığını idame ettiriyor. Bu ülkelerin hepsini aynı anda memnun etmek sadece Rusya etkisi nedeniyle değil, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle de mümkün değil. Dolayısıyla, ABD’nin her ülkeye göre plan yapması gerekiyor ki Pompeo’nun açıklamasında da itiraf edildiği üzere bu konuda bir hayli geç kalınmış durumda. Dolayısıyla, ABD, Doğu Avrupa’ya dönmek için yaptığı her hamlede öncekilerden daha sert tepkiler ve dirençlerle karşı karşıya kalacak.

[Kırım'ın Ruslar tarafından işgalinin anlatıldığı Kırım Ateşi kitabının yazarı olan Gönül Şamilkızı, bölge ülkelerinde uzun yıllar muhabir olarak çalışmıştır]