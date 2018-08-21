Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!

Bir velinin şikayeti üzerine harekete geçen okul yönetimi genç kadını giyiminden ve pozlarından dolayı işine son verdi.

Çok seksi olduğu gerekçesiyle işinden oldu

1 / 8 Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı Rusya Yekaterinburg'ta anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Victoria Demeshkina sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı.

2 / 8 Öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığı okul yönetimine bildirildi Bir velinin şikayeti üzerine harekete geçen okul yönetimi genç kadını giyiminden ve pozlarından dolayı işine son verdi.

3 / 8 Okul yönetimi fotoğrafları sil dedi Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen okul yönetimi öğretmene sosyal medyadan fotoğraflarını kaldırmasını istedi ancak, öğretmen bu isteği kabul etmedi.

4 / 8 Öğretmen bu istedi kabul etmeyerek kendini savundu Fotoğrafları silmeyince okuldan atılan Victoria, 'Fotoğraflar sadece hayatımdaki anları gösteriyor. Bundan başka çağrışımları yok. Bu benim özelim ve kimse karışamaz'' diye kendini savundu.

5 / 8 ''Çocuklar olumsuz etkilenir'' Şikayetçi olan bir veli ise, ''fotoğraflarını instagram hesabında gördüm ve çoğu cinsel nitelikteydi. Bakış şekli, elbiseleri çocukları olumsuz şekilde etkileyebilir'' dedi.

6 / 8 Okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi İşinden olan Viktoria şu anda yeni bir iş teklifi bekliyor.

7 / 8 Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı