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Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Rusya Yekaterinburg'ta anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Victoria Demeshkina sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı.

Bir velinin şikayeti üzerine harekete geçen okul yönetimi genç kadını giyiminden ve pozlarından dolayı işine son verdi.

Çok seksi olduğu gerekçesiyle işinden oldu

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Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı

Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı
Rusya Yekaterinburg'ta anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Victoria Demeshkina sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı.
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Öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığı okul yönetimine bildirildi

Öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığı okul yönetimine bildirildi
Bir velinin şikayeti üzerine harekete geçen okul yönetimi genç kadını giyiminden ve pozlarından dolayı işine son verdi.
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Okul yönetimi fotoğrafları sil dedi

Okul yönetimi fotoğrafları sil dedi
Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen okul yönetimi öğretmene sosyal medyadan fotoğraflarını kaldırmasını istedi ancak, öğretmen bu isteği kabul etmedi.
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Öğretmen bu istedi kabul etmeyerek kendini savundu

Öğretmen bu istedi kabul etmeyerek kendini savundu
Fotoğrafları silmeyince okuldan atılan Victoria, 'Fotoğraflar sadece hayatımdaki anları gösteriyor. Bundan başka çağrışımları yok. Bu benim özelim ve kimse karışamaz'' diye kendini savundu.
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''Çocuklar olumsuz etkilenir''

''Çocuklar olumsuz etkilenir''
Şikayetçi olan bir veli ise, ''fotoğraflarını instagram hesabında gördüm ve çoğu cinsel nitelikteydi. Bakış şekli, elbiseleri çocukları olumsuz şekilde etkileyebilir'' dedi.
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Okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi

Okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi
İşinden olan Viktoria şu anda yeni bir iş teklifi bekliyor.
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Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı

Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı
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Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı

Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı
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