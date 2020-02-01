Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

Çiğli ilçesinde 2018 yılının Kasım ayında, Eray A. ve Duygu A.'nın 2 yaşındaki kızları özel anaokuluna başladı. Anne Duygu A., okula başladığının ikinci günü eşinin okul çıkış saatinden bir saat geç aldığı kızını eve getirdiğinde çocuğun saçlarının dağınık olduğunu ve yarı baygın olduğunu, okulun nasıl geçtiğini sorduğunda kızının 'Öğretmenim beni dövdü' cevabı aldığını dediğini, gece kendi kendine sayıkladığını iddia etti. Baba Eray A. ise kızını okuldan almaya gittiğinde ağlıyor olduğunu, nedenini sorduğunda cevap alamadığını iddia etti. Olay günü kızını özel hastaneye götürüp darp raporu alamayan Duygu A., bir gün sonra Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Aile, okul kurucusu S.K. ve öğretmen Özlem H. hakkında şikayetçi oldu. İki sanık hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ Karşıyaka 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanıklar S.K. ve Özlem H. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada anaokulunda bulunan güvenlik kameralarında Özlem H.'nin çocukla birlikte olduğu görüntüler izlendi. Sanık Özlem H.'nin avukatıyla birlikte hazırladığı savunma raporunda öncelikle çocuğun anaokuluna bir haftalık oryantasyona dahil edilmeden başladığı, Özlem H.'nin çocuğu annesinden teslim aldığının fakat çocuğun annesinden ayrıldığı için ağladığı ifade edildi. Çocuğun sınıf içinde oyun oynadığı sırada başka bir kız öğrenci tarafından ittirildiğinin ve sınıf öğretmeninin ağlayan çocuğu teselli ettiğinin anlatıldığı raporda, sınıf öğretmeni ve Özlem H.'nin tüm çabalarına rağmen çocuğun ağladığı belirtildi. Duruşma sonunda, S.K. ve Özlem H.'nin kasten yaralama eyleminden açılan davadan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verildi.

'TEHDİT VE HAKARET MESAJLARI ALDIM' Duruşma sonrasında konuşan ve haksız şekilde böyle bir sürece sürüklendiğini, bu süreçte 3 aylık hamile olduğunu anlatan 2 çocuk annesi ve 17 yıllık okul öncesi öğretmeni Özlem H., "Manevi olarak çok etkilendim. Sosyal medyadan birçok tehdit ve hakaret mesajları aldım. Her ne kadar çevremdeki insanlar benim böyle bir şey yapmadığıma inansa da, beni tanımayanlar inanmadı. Ben kendimden emindim, adalete her şeye güvendim. Bilirkişi raporunda her şey tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serildi. Karşı tarafın avukatı aksini iddia etse de çocuğu sabah nasıl sevgiyle kucaklayarak aldığım, şefkat gösterdiğim, sevdiğim burada belirtildi. Raporda her şey ortadaydı, darpla ilgili herhangi bir detay yok. Sadece iki çocuk arasında olan küçük bir olay vardı. Görüntülerde annenin 'Öğretmeni dövdü, saçlarını yoldu, çocuk topallıyordu, bütün gün aç bırakılmıştı' gibi iddialarına dair hiçbir şey yoktu. Çocuğun sınıf öğretmeni ben değildim, 6 yaş öğretmeniydim o dönem. Sadece nöbetçi öğretmen olduğum için çocuğu teslim alıp sınıf öğretmenine teslim ettim. Çocukla geçirdiğim süre yarım saati geçmez. Konu nasıl buralara geldi, nasıl bu kadar büyütüldü bilmiyorum" diye konuştu.