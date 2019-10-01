Anaokulunda şiddet iddiasına inceleme

İzmir Gaziemir’deki özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme, savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Gaziemir ilçesinde üç veli, çocuklarına anaokulunda şiddet uygulandığını iddia ederek farklı zamanlarda polise başvurdu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başvuru üzerine okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İddiaların üzerine savcılık tarafından soruşturma, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.

