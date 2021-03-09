Anavatanı Orta Asya olan kenevirden süt yapıldı! ''İçinde keyif verici madde yok''

Anavatanı Orta Asya olan kenevir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyeleri üzerine devlet kontrolü altında Türkiye'de de üretiliyor. Gıda, tekstil, sanayi, sağlık ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve diğer bitkilere göre oldukça dayanıklı ve sağlıklı olan kenevir bitkisinin birçok farklı alandaki araştırmaları, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nde devam ediyor. Enstitüde kenevirin kullanım alanlarını çoğaltmak ve farkındalık oluşturmak adına kenevir sütü, kenevir krokanı ve kenevir poğaçası geliştirildi. Laktoz intoleransı olan ve hayvansal gıdalar tüketmeyen veganlar için önemli bir besin kaynağı olmaya aday olan kenevir sütünün, raflarda yerini alması hedefleniyor.

'AR-GE ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kenevirin birçok alanda kullanıldığının altını çizen OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Türkiye'de en önemli eksik olan çeşit adaylarımızın gelişmesi için yoğun çalışmalar yaptık. Çok şükür geldiğimiz noktada iki tohum adayımız önümüzdeki hafta Tohum Sertifikasyon Merkezi’nde tescil komisyonuna girecek. İki adayımızın da tescil almasını umuyoruz. Kenevir lifleri ve saplarından biyopolimer, biyokompozit ve biyoplastik üretim çalışmaları başlamış durumda. Ayrıca kenevir tohumlarının da gıda sektöründe kullanılması için çalışmalar başlattık. Bu kapsamda kenevir tohumlarından şu an 3 ürüne yoğunlaştık. Kenevir sütü, kenevir krokanı ve kenevir poğaçası ürettik. Kenevir sütü fazla ilgi gördü, bu süt kenevir tohumlarından elde ediliyor. Yüzde 99 oranında süt ve sudan oluşuyor. Ar-Ge altyapı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda ticari bir değer kazanmış olacaktır" dedi.