Andorra'dan Venezuelalı yetkililere kara para aklama suçlaması

MADRİD (AA) - Güney Avrupa ülkesi Andorra'da savcılık, aralarında Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın eski yetkililerinin de bulunduğu 29 Venezuela vatandaşı hakkında kara para aklama suçlamasıyla kovuşturma başlattı.
Basında çıkan haberlere göre, savcılığın, Banca Privada d'Andorra adlı özel bankada açılan gizli hesaplar üzerine yaptığı soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, aralarında PDVSA'dan sorumlu eski bakan yardımcıları Nervis Villalobos ve Javier Alvarado ile şirketi 2004-2013 yıllarında yöneten Rafael Ramirez'in yeğeni Diego Salazar'ın da olduğu 29 sanık, ihale karşılığı aldıkları rüşvet ödemelerini Andorra bankası üzerinden aklamakla suçlandı.
İddianamede, şahısların rüşvet ödemelerini adlarına kayıtlı paravan şirketlerin karları olarak gösterdiği belirtildi.
İspanya ve Fransa arasında 77 bin nüfuslu küçük bir ülke olan Andorra, gizliliğe dayalı bankacılık kuralları yüzünden uzun süre dünyanın vergi cennetlerinden biri olarak anıldı.
Andorra meclisi 2016'da aldığı kararla 2018 başından itibaren geçerli olmak üzere bankacılık sistemindeki gizlilik kuralını kaldırmış, Andorra vatandaşı olmayan kişilere ait hesap bilgilerini açık hale getirmişti.
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