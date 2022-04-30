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  4. Andrew Garfield, sevenlerini üzen haberi duyurdu! Bir süre oyunculuğa ara verdiğini açıkladı

Andrew Garfield, sevenlerini üzen haberi duyurdu! Bir süre oyunculuğa ara verdiğini açıkladı

30.04.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FX dizisi "Under the Banner of Heaven" ile ekranlara gelecek olan Andrew Garfield, yoğun geçen 2021 yılının ardından bir süre dinlemek istediğini söyleyerek oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.

Andrew Garfield, sevenlerini üzen haberi duyurdu! Bir süre oyunculuğa ara verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Andrew Garfield, ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterildiği "Tick, Tick... Boom!" filminin yanı sıra, iki dalda Oscar kazanan “The Eyes of Tammy Faye” filmi ve gişe rekotmeni "Spider-Man: No Way Home" filminde rol aldı. 2021 yılının çekimler ve tanıtım turları nedeniyle yorucu ve yoğun geçtiğinden söz eden Garfield, Variety ile gerçekleştirdiği bir röportajda oyunculuğa ara vereceğini açıkladı.

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“BİRAZ İNSAN OLMAM GEREKİYOR”

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Oyunculuğa ara vereceğini açıklayarak sevenlerini üzen Garfield, “Biraz dinleneceğim. Bundan sonra ne yapmak istediğimi ve kim olmak istediğimi yeniden ayarlamam ve yeniden düşünmem ve bir süreliğine biraz insan olmam gerekiyor” dedi.

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Andrew Garfield
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