HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

07.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Ocak’a erteledi.Ankara 2.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Ocak’a erteledi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması için söz verilen tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın, avukatı Ayten İzmirli’nin gözaltına alındığını belirterek, bu süreçte avukatı ile görüşemedikleri için savunmasını hazırlayamadığını söyledi.
Avukat İzmirli, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındığını anımsattı. Soruşturma kapsamında bilgisayarına el konulduğunu, esasa ilişkin hazırladığı savunma metninin söz konusu bilgisayarda olduğunu ifade eden İzmirli, el konulan dijital materyallerin kendisine iade edilmesi halinde esasa ilişkin savunma yapacaklarını kaydetti. İzmirli, savunma için ek süre talebinde bulundu.
Tutuklu sanık Şahin Söğüt de avukatı Adem Kaplan’ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını söyledi. Avukatının tutuklanması nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını savunan Söğüt, ek süre talebinde bulundu. Söğüt’ün avukatı Kaplan, FETÖ üyeliği kapsamında gözaltına alındığını ve 3 ay boyunca tutuklu kaldığını belirterek, esasa ilişkin savunmasına hazırlık yapamadığını söyledi. Kaplan, "Şahin Söğüt tarafından şahsıma gönderilen belgelerin iade edilmesini talep ettim. Savcılığın soruşturma dosyasından belgeler geri verilirse savunma yapacağız" dedi.
Diğer sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 29 Ocak’a erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldiTürkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

İstanbul'a kahreden olay! Çantasına taş doldurup denize atladı

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Ege'de hareketli anlar! Karasularını ihlal eden Yunan botları engellendi

Ege'de hareketli anlar! Yunan botları engellendi

AYM'den rahip Brunson kararı

AYM'den rahip Brunson kararı

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

Türkiye günlerce Aleyna Çakır'ı konuşmuştu! Beklenen rapor geldi

'Avrasya Tüneli' kurnazlığına emniyetten önlem

Akılalmaz görüntülerin ardından emniyet harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.