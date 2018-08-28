Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda.

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Diğer markalara ait Android akıllı telefonlar için güncellemeyi yüklemek içinse bir süre daha sabretmek gerekiyor.