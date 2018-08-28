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Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Google yeni Android sürümü Android 9 Pie'ı yayınladı. Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonların tam listesi.

İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonlar

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Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda.
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Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek? İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...
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Galaxy S9 Galaxy S9 Plus
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Galaxy Note 9 Galaxy S8
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Galaxy S8 Plus Galaxy S8 Active Galaxy Note 8
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LG G7 ThinQ LG V30
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LG V20 LG G6
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Huawei P10 Huawei Mate 10
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Honor 9 Honor View 10
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Huawei Mate 9 Huawei P20
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Huawei P20 Pro Huawei P20 Lite
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Moto Z3 Moto Z3 Play
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Moto Z2 Force Moto Z2 Play
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Moto X4 Moto G6 Plus
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Moto G6 Moto G6 Play
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General Mobile GM 8
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HTC U12+ HTC U11
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HTC U11+ HTC U11 Life (Android One versiyonu)
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Xperia XZ2 Xperia XZ2 Premium
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Sony Xperia XZ2 Compact Xperia XZ Premium
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Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact
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Google Pixel XL
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Google Pixel
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Google Pixel 2
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Google Pixel 2 XL
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Diğer markalara ait Android akıllı telefonlar için güncellemeyi yüklemek içinse bir süre daha sabretmek gerekiyor.
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Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
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Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
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Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
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Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik.
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