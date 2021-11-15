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Android cihaz mı kullanıyorsunuz? 7 uygulamayı hemen silin!

15.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android akıllı cihazların resmi uygulama mağazası Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 7 uygulama tespit edildi. Bu uygulamaların akıllı telefonlardan hemen silinmesi gerekiyor.

Android cihaz mı kullanıyorsunuz? 7 uygulamayı hemen silin!

Siber saldırganlar, akıllı cihazlara da yöneldi. Bunun bir örneği olan Joker kötü amaçlı yazılımı, telefonunuza sızabilir ve siz fark etmeden pahalı abonelik hizmetlerine kaydolmanıza neden olabilir. Ancak özellikle Android kullanıcılarının bu konuda yapılan uyarıları dikkate alması gerekiyor. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklendi.

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BU YEDİ UYGULAMAYI HEMEN SİLİN

Güvenlik firması Kaspersky'de kötü amaçlı yazılım analisti olan Tatyana Shishkova, Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 7 uygulama keşfetti. Shishkova'nın attığı bir tweet'e göre, bu yedi uygulama Joker kötü amaçlı yazılımını taşıyor. Bu da tehlikeli oldukları anlamına geliyor. Joker kötü amaçlı yazılımı taşıdığı keşfedilen uygulamalar ise şöyle sıralanıyor:

  • Now QRcode Scan
  • EmojiOne Keyboard
  • Battery Charging Animations Battery Wallpaper
  • Dazzling Keyboard
  • Volume Booster Louder Sound Equalizer
  • Super Hero-Effect
  • Classic Emoji Keyboard

Akıllı telefon

En popüleri 50.000'den fazla kez indirilen yedi uygulama, neyse ki Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak hala telefonunuzda yer alıyor olabilirler.

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KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMDAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Bir uygulamayı yüklemeden önce yorumlar bölümünü kontrol etmeniz, bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçınmanız ve az sayıda yoruma sahip uygulamaları titizlikle incelemeniz sizi kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamalardan koruyabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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