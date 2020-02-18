Android ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyor

Tim Sweeney, DICE Summit oyun etkinliğinde oyun dünyasının gelecek on yıldaki vizyonu hakkında konuştu. Epic Games’in CEO’su, gelecek on yılda oyun dünyasının nasıl olması gerektiğini teker teker söyledi. Android’i ve Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS’i büyük eleştirilere maruz bıraktı. Epic Games, Fortnite ile büyük bir takipçi kazandı. Bu oyundan elde edilen büyük gelir Epic Games’e oyun platformları karşısında büyük bir finansal özgürlük sağladı.

Ünlü CEO, DICE Summit’te yaptığı konuşmada, Google’ın oyuncuların Fortnite’ı Play Store yerine Epic Games’in sitesinden yüklemelerinin önüne geçmek için çeşitli hamleler yaptığını iddia etti.

Ayrıca o, Google’ın Epic Games’ten indirilen Fortnite’ın virüs olabileceği konusunda uyardığını da ifade etti. Şirketin CEO’su bu uygulama nedeniyle Android’i “sahte bir açık sistem” olarak ifade etti. Birçok işletim sisteminin her gün daha da kapalı hale geldiğini ifade eden Tim Sweeney, bu durumunun platformları yıprattığını ifade etti. Microsoft da eleştirilerden nasibini aldı. CEO, son 10 yıllık deneyiminde Windows’u MacOS gibi kapalı hale getirmeye çalışan Microsoft’un bu nedenden dolayı yavaşlama yarattığını da söyledi.

Son olarak ünlü CEO, tüm oyunlar nedeniyle yapılan ödemelerde Visa ve Mastercard gibi şirketlerin %2.5 ile %3.5 gibi komisyon aldığını ancak Steam, Apple ve Google’ın ise %30 pay aldığını belirtti.

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