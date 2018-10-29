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Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bırakma kararı! Merkel'in partisinin Hesse eyalet seçimlerinde yaşadığı kan kaybının ardından CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) yönetimiyle bir araya geldiği ve Aralık'ta yapılacak kongrede parti liderliği için aday olmayacağını söylediği öne sürüldü.

Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) aralık ayında yapılacak kongresinde parti liderliği için aday olmayacağı duyuruldu.

Reuters parti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2000 yılından bu yana liderlik koltuğunda oturan Merkel'in bırakma kararı aldığını belirtti.

Merkel'in kararında Hesse seçimlerinde aldığı kötü sonuçların da etkili olduğu ifade ediliyor.

CDU dün Hesse eyaletinde yapılan seçimlerde yaklaşık 10 puan kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
angele merkel Almanya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Elin kadını bile bizim erkeklerden daha erkek.
bizim liderlere örnek olsa
Öküzler anlayabilecekler mi dersiniz ?
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