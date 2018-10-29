Angela Merkel aday olmayacak! Reuters duyurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) aralık ayında yapılacak kongresinde parti liderliği için aday olmayacağı duyuruldu.

Reuters parti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2000 yılından bu yana liderlik koltuğunda oturan Merkel'in bırakma kararı aldığını belirtti.

Merkel'in kararında Hesse seçimlerinde aldığı kötü sonuçların da etkili olduğu ifade ediliyor.

CDU dün Hesse eyaletinde yapılan seçimlerde yaklaşık 10 puan kaybetmişti.

