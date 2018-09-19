Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da bir öğrencinin sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah." dedi.

Bakan Selçuk, Şanlıurfa'da 8 lisenin bir arada faaliyet göstereceği Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, eğitim tesislerine adı verilen harekatta şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de artık yeni Mustafa Kemallere, Aziz Sancarlara ve Kazancı Bedihlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Selçuk, yeni nesil öğrencilerin eğitimin yanı sıra sanattan spora kadar farklı branşlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

- "Derdimiz kendimizle değil, dünya ile yarışmaktır"

Her öğrencinin bir cevher olduğuna işaret eden Selçuk, cevherlerin de öğretmen ve ailelerin katkısıyla mücevhere dönüşeceğine inandığını bildirdi.

Öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini anlatan Selçuk, "Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak, bizim işimiz asıl o zaman başlayacak. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. Asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir. İnsanın değeri ve eğitilmesiyle biz bu dünyada iz bırakabiliyoruz. Sizler bu tesislerin hakkını verirseniz içinizden birçok değerler çıkacaktır." diye konuştu.