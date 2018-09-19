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"Ani sistem değişikliği artık yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "(Eğitimdeki sistem değişiklikleri) Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" - "Sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da bir öğrencinin sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah." dedi.

Bakan Selçuk, Şanlıurfa'da 8 lisenin bir arada faaliyet göstereceği Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, eğitim tesislerine adı verilen harekatta şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de artık yeni Mustafa Kemallere, Aziz Sancarlara ve Kazancı Bedihlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Selçuk, yeni nesil öğrencilerin eğitimin yanı sıra sanattan spora kadar farklı branşlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

- "Derdimiz kendimizle değil, dünya ile yarışmaktır"

Her öğrencinin bir cevher olduğuna işaret eden Selçuk, cevherlerin de öğretmen ve ailelerin katkısıyla mücevhere dönüşeceğine inandığını bildirdi.

Öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini anlatan Selçuk, "Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak, bizim işimiz asıl o zaman başlayacak. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. Asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir. İnsanın değeri ve eğitilmesiyle biz bu dünyada iz bırakabiliyoruz. Sizler bu tesislerin hakkını verirseniz içinizden birçok değerler çıkacaktır." diye konuştu.

- "Davamız eğitim ve gelecek davasıdır"

Öğrencilerin ciddi çalışması sonucunda Türkiye'nin daha iyi yol alacağını kaydeden Selçuk, "Bizim davamız gerçekten eğitim ve gelecek davasıdır. Biz nasıl Sütçü İmamları Şahin Beyleri unutmadıysak, yeni gençlerle de Türkiye'nin geleceğini unutmayacağız. Biz Milli Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz için her türlü hizmete hazırız. Kendi vazifemizi yapmaya muktediriz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle biz eğitimde şu ana kadar yaptığımız birçok başarıya kalite ve başarı açısından yeni tuğlalar ekliyeceğiz. Yapılanın üstüne biz de bir şeyler yapacağız. Şanlıurfa'ya ayrı bir önem vereceğiz. Urfalıyız ezelden diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, daha sonra açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencileri sınıflarda ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini vurguladı.

- "Bakan olmak zordur"

Hedefini sorduğu bir öğrencinin "Bakan olmak istiyorum, sizi çok seviyorum." sözleri üzerine Selçuk, "Emin misin? İşin çok zor olur." diye gülümseyerek yanıt verdi.

Sınıftaki diğer bir öğrencinin sürekli sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine de Bakan Selçuk, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah." karşılığını verdi.

Selçuk'a temaslarında Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Gülendar Açanal, Halil Özşavlı ile MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da eşlik etti.

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