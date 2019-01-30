HABER

'Ani sporcu ölümlerini azaltmak mümkün'

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

DOKUZ Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği öğretim üyesi Dr.

'Ani sporcu ölümlerini azaltmak mümkün'

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği öğretim üyesi Dr. Oğuz Yüksel, çocuk ve genç sporcuların, ölümcül olabilecek hastalıkların tespit edilerek, spora devam etmemeleri konusunda uyarılması gerektiğini söyledi.
Son yıllarda, futbol ve basketbol gibi sporlarla uğraşan, rahatsızlıklarının farkında olmayarak, devam eden 13- 25 yaşlarındaki bazı sporcular, aniden hayatını kaybetti. 'Halı sahada genç futbolcu yere yığıldı' ya da 'Genç basketbolcu yatağında ölü bulundu' gibi haberler basında zaman zaman yer almaya başladı. Bu tür sporlarla uğraşıp, rahatsızlıklarının farkında olmayarak, devam ettirenlerin büyük tehlike altında olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Oğuz Yüksel, kendilerine başvuran bazı sporcularda ölümcül olabilecek hastalıkları tespit edip, spora devam etmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi. Bu tip ölümlere 'ani kardiyak ölümler' adı verildiğini belirten Dr. Yüksel, şöyle konuştu:
"Kimi zaman milyonlarca seyircinin gözleri önünde gerçekleşen spor müsabakalarındaki ani ölümler, gerçekten çok trajik ve üzücü olaylar. Bu ölümler, çoğunlukla kalp kökenli ve bu ölümleri azaltmak mümkün. Sporda ani kardiyak ölümleri genç yaşta düzenli spor yapanlarda ve nadir şekilde spor yapan yetişkinlerde görüyoruz. Aslında bu sporculardan her yıl sağlık raporu isteniyor. Her yıl gidip, sağlıklı olduğunu kanıtlamak için aynı işlemlerden geçmek çoğu zaman sporculara saçma geliyor. Ancak egzersiz sırasında ölümün en sık nedeni olan hastalıklarda kalpteki sorun çocuk yaşlarda gözlenmezken, ilerleyen yaşlarda zaman içerisinde gelişiyor. Zaten egzersize bağlı ani ölümler en sık 13 ile 25 yaş arasında görülüyor. Bir önceki yıl sağlıklı olmanız hala sağlıklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Sporcuların her yıl ayrıntılı bir doktor kontrolünden geçmesinde büyük fayda var."

FOTOĞRAFLI

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Kemoterapide saçlar artık dökülmeyecekKemoterapide saçlar artık dökülmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.