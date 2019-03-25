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Aniden görme kaybı yaşayınca karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu, nakil ile kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan ve bir sabah aniden görme kaybı gelişince karaciğer yetmezliği olduğunu öğrenen Bayram Öget, kadavradan karaciğer nakliyle hayata tutundu.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan ve bir sabah aniden görme kaybı gelişince karaciğer yetmezliği olduğunu öğrenen Bayram Öget, kadavradan karaciğer nakliyle hayata tutundu. Öget, karaciğer bağışında bulunan aileye teşekkür etti ve "Allah onlardan razı olsun" dedi. 53 yaşındaki Bayram Öget, 5 yıl önce kaplıca tatiline gitti. Dönüşünde bir sabah aniden görme kaybı yaşayan Öget, yaşadıklarını şöyle anlattı: "2014 yılında gittiğimiz kaplıcalardan dönüşte sabah uyandığımda hiçbir şey görmüyordum. O şekilde banyoya nasıl gitmişim bilmiyorum. Ablam, eniştem ve yeğenlerimle birlikte yaşıyoruz. Banyoda kilitli kalınca yeğenlerim kapıyı kırarak beni dışarı çıkardı ve hemen hastaneye götürdüler." Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi koyulan Öget, 15 gün önce de aynı hastanenin Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. 'NÖROLOJİ SERVİSİNDE 15 GÜN YATTIM' Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde 5 yıl önce başlanan ilk tedavinin ardından görmeye başladığını ve sonrasında nakil listesine alındığını belirten Öget, "Hemen tedaviye başlandı ve görmem düzeldi. Karaciğer yetmezliği de ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldı ama 3 yıl önce nakil olmam gerektiği söylendi. Bekleme listesindeydim. 1 ay önce bir karaciğer çıkmıştı ancak kadavradan nakil yapılacak karaciğerin hastalıklı olduğu ortaya çıkınca naklim ertelendi. İkinci seferde nakil oldum. Karaciğer bulunduğu haberini alınca çok mutlu oldum. Kadavradan bana bu bağışı yapanı tanımıyorum. Allah onlardan binlerce kere razı olsun" dedi. 'EN BÜYÜK İSTEĞİM İŞİME DÖNMEK' Nakilden sonra yeniden hayata döndüğünü söyleyen Öget, “Ben deri konfeksiyon işi yapıyordum ama hastalık nedeniyle çalışamıyordum. En büyük özlemim yeniden çalışabilmek. İşime dönmek, insanların arasına katılayım istiyorum" dedi. KIZIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU Tataristan'da yaşayan kızı Remziye Öget Gambarova (22) ile her gün telefonda konuştuğunu söyleyen Bayram Öget, kızıyla kavuşmayı beklediğini söyledi. Remziye Öget Gambarova ise babasının sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "En kısa zamanda ziyarete geleceğim" dedi. AMELİYATI 9 SAAT SÜRDÜ Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Öget'in 3 aydır organ bekleme listesinde olduğunu belirterek, "15 gün önce Antalya dışından bir kadavra bağışı olması üzerine kendisini nakil için çağırdık. Saat 24:00 gibi başlayıp 9 saat süren bir operasyon sonunda sağlığına kavuştu" dedi. Şu an tüm değerlerinin normal olduğunu belirten Doç. Dr. Çakır, birkaç gün sonra taburcu olacağını sözlerine ekledi. GÖRME KAYBI NADİREN RASTLANAN BİR DURUM Bayram Öget'in hastalığının görme kaybıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Çakır, “Hastanemizde yapılan tetkiklerde hastanın görme kaybının karaciğer yetmezliğinden kaynaklandığı belirlenmişti. Kronik karaciğer hastalarında son dönemlerinde bütün sistem etkilenir. Değişik semptomlar ortaya çıkabiliyor ama görme kaybı nadiren rastladığımız bir durumdur" diye konuştu.

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