Anız yangını ormana sıçradı; 20 hektarlık alan zarar gördü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Ağalarobası Mahallesi kırsalındaki ağaçlandırma sahası olan ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarladaki anızları ateşe verdi. Bu sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yandaki ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ile 150 orman işçisi ve 106'ıncı Topçu Alay Komutanlığı'ndaki askerler sevk edildi. Havadan 5 yangın söndürme helikopteriyle karadan yapılan söndürme çalışmasına destek verildi. 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 20 hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü.

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