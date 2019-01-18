HABER

Ankara Barosundan sağlıkta şiddetin önlenmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:47 | Son Güncelleme

Baro, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı düzenlemelerin çıkarılmasını talep etti

Ankara Barosu, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nalan Uygun'un bir hasta yakınınca darbedilmesinin kınandığı belirtildi.

Son günlerde sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede şiddete maruz kaldıkları ifade edilen açıklamada, bu saldırıların en temel hak ihlali olmasının yanında, hastaların sağlık hizmeti almalarını da zorlaştırdığı vurgulandı.

Sağlık alanında şiddetin önlenmesinde mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı kaydedilen açıklamada, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması talep edildi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Gönüllü eğitmen, sedef kakma sanatını öğretiyorGönüllü eğitmen, sedef kakma sanatını öğretiyor
Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldularKorku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Barosu sağlıkta şiddet Turgutlu

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.