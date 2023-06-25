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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet Ankara bayram namazı saati

25.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara bayram namazı saati ile ilgili araştırmalar 28 Haziran Çarşamba gününün yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Çok sayıda vatandaş arife gününün ardından bayram sabahı camilere akın edecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namazı saatleri ile ilgili detaylar paylaştı. Peki, Ankara namazı saat kaçta, ne zaman? İşte Diyanet tarafından yayımlanan Ankara bayram namazı saati...

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet Ankara bayram namazı saati

Ankara bayram namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.10'da, İzmir'de 06.24'te Bursa'da 06:12'de kılınacak. Konuya dair ayrıntıları merak eden birçok kişi arama motorlarında Ankara bayram namazı saati için sorgulama yapıyor. İşte 28 Haziran 2023 Salı günü Ankara bayram namazı saati...

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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ankara bayram namazı saati 05.57 olarak açıklandı.

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İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ 2023

Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre;

Ankara bayram namazı saati: 05:57

İstanbul bayram namazı saati: 06:10

İzmir bayram namazı saati: 06:24

Bursa bayram namazı saati: 06:12

Adana bayram namazı saati: 05:54

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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak. Vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak.

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