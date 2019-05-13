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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 'önerge' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı'nda AK Parti’nin belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dâhil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için sunduğu önerge, Başkan Mansur Yavaş tarafından reddedilince tartışma çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 'önerge' tartışması

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı'nda AK Parti’nin belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dâhil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için sunduğu önerge, Başkan Mansur Yavaş tarafından reddedilince tartışma çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında 5'inci kez toplandı. Toplantı, 16 Nisan tarihli meclis toplantısının tutanak özetinin okunması ile başladı. Ardından tutanak oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda daha sonra, gündem maddesi arasında yer alan sosyal denge tazminatı konusu görüşüldü. Meclis üyeleri tüm çalışanlara eşit olarak sosyal denge tazminatı verilmesi önergesini oy çokluğu ile kabul etti. Karar belediye çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı. 2014 yılına kadar verilmeyen sosyal denge tazminatının, 2014-2017 yılları arasında bazı aylar verildiği, 2017-2018'de ise yüzde 100 verilmediği öğrenildi.
BAŞKAN YAVAŞ, ÖNERGEYİ KABUL ETMEDİ
AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dâhil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için önerge sundu. Ancak Başkan Yavaş, sunulan önergeyi gündeme almayınca tartışma çıktı. Altunışık, önergenin gündeme alınmamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, "5393 sayılı kanun gereğince bu önergeyi gündeme almama hakkınız yok. Bunu burada gündeme almanız gerekiyor, burası hangi kararı verirse ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Eğer kararı beğenmezseniz 7 gün içerisinde reddedebilirsiniz" dedi.
'BENİM HUKUKİ GÖRÜŞÜMDÜR'
Mansur Yavaş ise, Altunışık'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: "Belediye başkanı Anayasa gereğince yetkisini ortadan kaldıracak önergeleri kabul etmemelidir. Bu benim hukuki görüşümdür. Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet ettiniz. Türkiye'de en çabuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet edilen ve müfettiş getirilen belediye başkanı oldum."
Yavaş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikâyet ile ilgili kararını okuduktan sonra önergenin gündeme alınmasını tekrar reddederek, "Ben bu önergeyi işleme almıyorum, siz isterseniz dava açacaksınız, ben kendi yetkimi gasp ettirmem size" diyerek oturumu kapattı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 'önerge' tartışması

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