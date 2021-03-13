Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yavuz Demirağ açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Yavuz Demirağ’ın darp edilmesine ilişkin, basın organları ve sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yavuz Demirağ’ın 10 Mayıs 2019 tarihinde kasten yaralanması olayına ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/84673 sırasından yürütüldüğü. 11 Mayıs 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat ile ifadesinin kolluk birimleri tarafından alındığı, soruşturmanın şüphelileri F.Ç., E.Y., A.Y., N.İ., O.Ç. ve A.A. hakkında kasten yaralama olayından sonra adli kontrol kararının verildiği. Şikayetçinin yaralanması olayına ilişkin ilk verilen adli raporda istenen yaralanmasının ‘yüzde sabit iz ya da yüzün sürekli değişimi’ niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi için yeniden adli rapor düzenlenmesi amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazıldığı, düzenlenecek olan rapordan sonra ilgilinin yeniden ifadesinin alınıp alınmaması durumunun yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirileceği hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

