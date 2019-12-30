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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, Bülent Arınç'ın damadı hakkında verilen beraat kararı için de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildi. Bu örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez ancak örgütün operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zafiyete düşmemek gerekir. Ankesör soruşturması kapsamında 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı. 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." açıklamasında bulundu.

BÜLENT ARINÇ'IN DAMADI HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

ANKARA'DAKİ 'RÜŞVET' İDDİALARI

Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin ise, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.

Kaynak: AA/İHA


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