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Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 23:00 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde karısı ile tartışan astsubay, önce eşini daha sonra ise kendini öldürdü.

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeniçağ Mahallesi Levent Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle evlendiği eşi Özlem Özen (34) ile tartışmaya başlayan astsubay Çağlar Özen (33), kavganın büyümesi üzerine tabancası ile önce karısını daha sonra ise kendisini vurdu.

İTFAİYE EKİBİ KAPIYI KIRARAK İÇERİYE GİRDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kapıyı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özen çiftinin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan çiftin 1.5 ay önce nikah yaptığı iddia edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
astsubay Ankara Yenimahalle

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