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  4. Ankara'da camide başlayan tartışma acı sonla bitti! 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ankara'da camide başlayan tartışma acı sonla bitti! 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

23.03.2023 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir camide ikindi namazı sonrasında başlayan tartışma sokağa taştı. İddiaya göre, tartıştığı kişi tarafından darp edilip başına sert cisimle vurulan Özer Karadaş ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Karadaş 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da camide başlayan tartışma acı sonla bitti! 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ankara'daki olay 16 Mart günü Polatlı ilçesinin İnönü Caddesi’nde yer alan Hicret Camii’nde meydana geldi. İddialara göre, ikindi namazı sonrası Özer Karadaş (61) ile S. Y. (31) arasında tartışma yaşandı.

KAVGA CAMİ DIŞINA TAŞTI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek cami dışına taştı. Özer Karadaş’ı darp edip başına vurduğu sert cisimle ağır yaraladığı iddia edilen S. Y., olayın ardından gözden kayboldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Karadaş sağlık ekiplerince önce Polatlı Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım servisinde 6 gün yaşam mücadelesi veren Karadaş hayatını kaybederken, saldırgan S.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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Karadaş’ın cansız bedeni Polatlı’daki Yenimahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Saldırgan şahsın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Karadaş’ın birden fazla kişi tarafından saldırıya uğrama ihtimalinin de bulunduğu, olayla ilgili incelemenin ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.

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"CİSİMLE VURMUŞLAR"

Ağabeyinin vahşice katledildiğini söyleyen Soner Karadaş, “Camide tartışma çıkmış. Abim, ‘Biraz sessiz Kur’an oku. Hoca da okuyor’ demiş. Dışarı çıkınca saldırgan şahıs, abime kafasıyla vurduğunu söylemiş ama böyle bir şey yok. Cisimle vurmuşlar kafasına. Ağabeyim kimsesi yokmuş gibi yarım saat yerde yatmış. Komaya girmiş ağabeyim. Sonra da vefat etti. Kimler saldırdı bilmiyoruz ama bir kişi yakalanmış” dedi. (İHA)

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cinayet Ankara

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