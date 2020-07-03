HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da 'Dam' operasyonu! Çıplak görüntülerini kaydedip...

Ankara'da 'Dam' operasyonu! Çıplak görüntülerini kaydedip...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Beypazarı'nda eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işletenler tarafından kurulan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 6 ilde 14 farklı adrese düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlettikleri pavyona gelenlerden hesap adı altında fazla para istedikleri, kumar oynattıkları, borçlandırdıkları ve ödemeyenlere zorla senet imzalattıkları, çalışan kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve tefecilik yaptıkları belirlendi.

Ankara'da 'Dam' operasyonu! Çıplak görüntülerini kaydedip...

Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beypazarı ilçesinde işlettikleri pavyonu kullanarak kurdukları organize suç örgütü ile vatandaşlara zorla çek senet imzalattığı tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Beypazarı'nda bir suç örgütünün varlığı tespit edildi.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işleten Ş.K. ile oğulları H.K. ve M.K. tarafından kurulan organize suç örgütünün gayri meşru faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

20200703_2_43269593_56413207_Web (1)

Bunun üzerine kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde Ankara merkezli, Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde ve Çanakkale'de 14 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ş.K'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 14 tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, vatandaşlara zorla imzalattırıldığı belirlenen çek ve senetler ile mücevherler ele geçirildi.

Suç örgütünün, işlettikleri pavyona gelenlerden hesap adı altında fazla para istedikleri, kumar oynattıkları, borçlandırdıkları ve ödemeyenlere silah zoruyla senet imzalattıkları, çalışan kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve işlettikleri oto galeriler üzerinden tefecilik faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

20200703_2_43269593_56413209_Web

PAVYONDA HAVUZ VAR

Öte yandan, suç örgütü tarafından kullanılan ve pavyonun da yer aldığı binada, çıplak görüntüleri kaydedilerek senet imzalattırılan kadınların zorla tutulduğu ve fuhuşa zorlandıkları belirlendi.

Suç örgütünün, alıkoyduğu kadınları numaralı ve kötü yaşam koşullarındaki odalarda yaşamaya mecbur ettiği, "memnun kaldıkları" kadınları ise daha iyi şartlardaki odalarda barındırdıkları saptandı.

Şüphelilerin, kadınların dışarıyla irtibatını kesmek amacıyla aynı yerleşkede kuaför ve giyim ihtiyaçlarını da karşıladıkları, gece kıyafetlerinin kadınlara para karşılığında kiralandığı öğrenildi.

Yüzme havuzunun da yer aldığı binanın her köşesine kamera konulduğu ve suç örgütünün silahlı üyeleri tarafından sıkı şekilde korunduğu belirlendi.

Operasyonun duyulmasının ardından çok sayıda mağdurun, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdukları öğrenildi.

20200703_2_43269593_56413208_Web

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Vatandaşlar tedirgin! Bu defada Uluabat Gölü'nde ortaya çıktılarVatandaşlar tedirgin! Bu defada Uluabat Gölü'nde ortaya çıktılar
KPSS son başvuru günü ne zaman?KPSS son başvuru günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Diğer Haberler
Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

Toplantıya gidiyorlardı! Lüks cip ok gibi saplandı

Vatandaşlar tedirgin! İznik Gölü'nden sonra Uluabat Gölü'nde de ortaya çıktılar

Vatandaşlar tedirgin! Bu defada Uluabat Gölü'nde ortaya çıktılar

Çetin Barajı nerede? Çetin Barajı ve HES açılıyor

Çetin Barajı nerede? Çetin Barajı ve HES açılıyor

Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama! 12 saat uyarısı

Bakan Koca'dan '12 saat' uyarısı!

Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

Eski eşini canice öldüren şahsın cezası belli oldu

Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eylül'ü öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.