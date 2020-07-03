Ankara'da 'Dam' operasyonu! Çıplak görüntülerini kaydedip...

Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beypazarı ilçesinde işlettikleri pavyonu kullanarak kurdukları organize suç örgütü ile vatandaşlara zorla çek senet imzalattığı tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Beypazarı'nda bir suç örgütünün varlığı tespit edildi.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işleten Ş.K. ile oğulları H.K. ve M.K. tarafından kurulan organize suç örgütünün gayri meşru faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

Bunun üzerine kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde Ankara merkezli, Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde ve Çanakkale'de 14 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ş.K'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 14 tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, vatandaşlara zorla imzalattırıldığı belirlenen çek ve senetler ile mücevherler ele geçirildi.