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  4. Ankara'da doktora şiddet! Raporsuz ilaç vermek istemedi, hastası darp etti

Ankara'da doktora şiddet! Raporsuz ilaç vermek istemedi, hastası darp etti

23.02.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte yaşanan skandal olayda bir doktor, hastası tarafından saldırıya uğradı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedildi.

Ankara'da doktora şiddet! Raporsuz ilaç vermek istemedi, hastası darp etti

Skandal olay, dün sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA: ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRE GÖRMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

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"ŞİDDET KİMDEN GELİRSE GELSİN, KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Saldırı sonrası Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'ndan (HEKİM-SEN) açıklama yapıldı. HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza karşı insanlık dışı hislerle yapılan saldırıyı kınıyoruz. Saldırganın eşinin 'kolluk kuvvetlerinde çalıştığını' belirterek 'bana bir şey olmaz' tavrı, sağlıkta şiddete cezasızlık algısının nereye vardığının en somut göstergesidir. Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz."

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(DHA)

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