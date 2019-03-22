HABER

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden Bizanslı komutana ait olduğu tahmin edilen 96 parça tarihi eseri satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde yaşamını yitiren Bizanslı komutana ait savaş malzemeleri ile kişisel eşya olduğunun tahmin ediyor.

Tarihi mezardaki hırsızlığın zanlıları başkentte yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Bizanslı komutana ait mezardan çalındığı değerlendirilen 96 parça tarihi eseri satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli Ankara'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden Bizanslı komutanın mezarından çalınan tarihi eserlerin satılmak istendiği bilgisine ulaştı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelileri takibe başlayan ekipler, E.Ç ve E.Ç'yi kullandıkları aracı durdurarak gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada miğfer, kama, bileklik, haç, ok ve okluğun aralarında olduğu 96 parça tarihi eser ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde tarihi eserleri, kendi arazilerinden çıkarttıklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, ele geçirilen eserlerin 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde yaşamını yitiren Bizanslı komutana ait savaş malzemeleri ile kişisel eşya olduğunun tahmin edildiğini, incelemenin sürdüğünü belirtti. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.