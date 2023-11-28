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  4. Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkıp direğe çarptı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkıp direğe çarptı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

28.11.2023 20:00 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki feci kaza bir aileyi yok etti. Kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkıp direğe çarptı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'daki korkunç kaza, Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.'nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp, alev aldı.

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HASTANEYE KALDIRILAN BEBEKTEN DE ACI HABER GELDİ

Araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kazada ağır yaralanan bir buçuk yaşındaki bebek de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA-DHA)

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trafik kazası Ankara
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