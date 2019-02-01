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Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 04:09 | Son Güncelleme

Başkent’te metruk bir gecekonduda çıkan yangında, içeride bulunan yavru köpekler telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Server Somuncuoğlu Mahallesinde bulunan metruk bir gecekonduda, saat 00.30 sularında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tandoğan Şehit Mucip Arıkan Ortaokulunun bitişiğinde bulunan gecekonduda çıkan yangında, kısa sürede büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

"YAVRU KÖPEKLER BAĞIRA BAĞIRA ÖLDÜ"

Görgü tanıklarından Emre Öztürk ise yangına ilişkin olarak, “Evde oturuyorduk. Komşular arkadan duman geldiğini söyledi. Çıkıp baktığımızda alevler yükselmeye başlamıştı. İçeride 4-5 tane yavru köpek vardı. Onları kurtarmaya çalıştık, arkadan delik açtık ama içeri girmeyi göze alamadık. Çünkü çok duman vardı, alevler yaklaşıyordu. Yavru köpekler bağıra bağıra öldüler diyebiliriz içeride” ifadelerini kullandı.

Yavru köpeklere mahalledeki vatandaşların baktığını söyleyen Öztürk, “Kurtaramadık, yazık oldu” dedi.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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Ankara yangın yavru köpekler

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