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Ankara'da haraç toplayan teröristler gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:10 | Son Güncelleme

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Ankara'da haraç toplayan teröristler gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşı Kasım B. olan suç örgütünün, Altındağ'ın Ulus bölgesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç topladığı tespit edildi.

Suç örgütüne üye olan veya birlikte hareket eden 25 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri Altındağ, Çankaya ve Keçiören'de 35 adrese şafak vakti baskın düzenledi.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI BAĞLUM'DA YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 60 ekipten oluşan 300 polis eş zamanlı olarak şüphelilerin ev ve iş yerlerine girdi.

Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı.

Altındağ ve Çankaya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda da nitelikli yağma ve farklı suçlara karışan 12 kişi daha gözaltına alındı.

Ayrıca, Ulus Rüzgarlı'da bir iş yerinde silah ele geçirildi.

PKK İMZALI HARAÇ NOTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütüne mensup çok sayıda kişinin Kasım B'nin kalabalık aile üyelerinden oluştuğu, eğlence yerlerinin işletmecileri, taksi şoförleri ve esnafı cebir, baskı ve tehditle sindirerek silah zoruyla haraç aldığı belirlendi.

Zanlıların, tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdiği tespitinde de bulunuldu.

Gözaltına alınan 15 kişi işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

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Ankara PKK KCK gözaltı

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