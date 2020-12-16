Ankara'da hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

Olay, geçen hafta Keçiören ilçesi Anavatan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, otomobille geldikleri mahallede bir işyerine girdi.

Olayı fark eden mahalle sakini, polise ihbarda bulunarak evinin penceresinden cep telefonu kamerası ile hırsızlık şüphelilerini görüntülemeye başladı.

UYARI ATEŞİ AÇTILAR

Bu sırada, adrese gelen mahalle bekçileri, kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için tabanca ile uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden biri yaya olarak, 2 şüpheli de otomobille kaçtı. O anlar, vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan; olayda kullanılan ve çalıntı oldtuğu anlaşılan otomobil, 3 gün önce Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. (DHA)

