HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

Ankara'da hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

16.12.2020 01:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

Ankara'da, hırsızlık şüphelisi 3 kişi, ihbar üzerine gelen mahalle bekçilerinin uyarı ateşi açmasına rağmen otomobille kaçtı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Keçiören ilçesi Anavatan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, otomobille geldikleri mahallede bir işyerine girdi.

Olayı fark eden mahalle sakini, polise ihbarda bulunarak evinin penceresinden cep telefonu kamerası ile hırsızlık şüphelilerini görüntülemeye başladı.

UYARI ATEŞİ AÇTILAR

Bu sırada, adrese gelen mahalle bekçileri, kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için tabanca ile uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden biri yaya olarak, 2 şüpheli de otomobille kaçtı. O anlar, vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan; olayda kullanılan ve çalıntı oldtuğu anlaşılan otomobil, 3 gün önce Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Adana'da korkutan yangın! Elektrikli soba devrildi ev küle döndüAdana'da korkutan yangın! Elektrikli soba devrildi ev küle döndü
87 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!87 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Adana'da korkutan yangın! Elektrikli soba devrildi ev küle döndü

Adana'da korkutan yangın! Elektrikli soba devrildi ev küle döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı: Zeki Müren de izleyecek mi?

Kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı

Beyoğlu'nda korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

Beyaz Saray'dan Trump'la ilgili şaşırtan açıklama: Aşı olmaya hazır ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.