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  4. Ankara'da işçiler, Çankaya Belediyesi'ni bastı!

Ankara'da işçiler, Çankaya Belediyesi'ni bastı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde hareketli saatler yaşandı. Bir grup işçi, zam alamadıkları ve çalışma koşullarının kötü olmasını protesto ederek belediye binasını bastı.

Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçiler, zam yapılmadığı ve giyinme, barınma ve dinlenme yerlerinin işçi sağlığını tehdit ettiğini ileri sürerek belediye yönetimine tepki gösterdi.

Belediye binasını basan işçiler, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen aleyhine slogan atarak, insanca yaşamak istediklerini dile getirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre işçiler belediye binasında "Vur vur inlesin Alper Taşdelen dinlesin", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şu ifadeleri kullandı;

"Çankaya Belediyesi’nde tüm personel maaşları gününde ödenmektedir. Seçimden önce ya da sonra idarece işine son verilen tek bir işçi yoktur. Günü geçmiş toplu iş sözleşme görüşmesi ya da grev yoktur. Kamuoyunu yalanlarınızla yanıltmayın."

ALPER

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Anahtar Kelimeler:
işçi zam Çankaya Belediyesi alper taşdelen

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
sıkıyorsa akp.li belediyeleri basında görelim tomayla donunuza kadar indirirler,tabi cehapeli belediye olunca güvenlik güçleride sırtını dönüyor, tomaya suda konmuyor.
YORUM YOK CHP Lİ BELEDİYELERDE OLAĞAN ŞEYLER
güzel kardeşim tamam bizde emekciyiz patron değiliz sonuc olarak, maaşın az çalışma şartların kötü şikayet ediyorsun, peki bu ülkede evine ekmek götüremeyen iş bulamayan kac insan var bunun farkındamı bu elemanlar acaba? yok grevmiş oymuş buymuş boş işler kardeşimz kimse sana silah doğrultmuyo madem paradan şikayetcisin gidip okusaydın veya ticaret yapsaydın. Hep isyan hep isyan bi kere şükreden yok
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