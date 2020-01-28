Ankara'da işçiler, Çankaya Belediyesi'ni bastı!

Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçiler, zam yapılmadığı ve giyinme, barınma ve dinlenme yerlerinin işçi sağlığını tehdit ettiğini ileri sürerek belediye yönetimine tepki gösterdi.

Belediye binasını basan işçiler, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen aleyhine slogan atarak, insanca yaşamak istediklerini dile getirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre işçiler belediye binasında "Vur vur inlesin Alper Taşdelen dinlesin", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şu ifadeleri kullandı;

"Çankaya Belediyesi’nde tüm personel maaşları gününde ödenmektedir. Seçimden önce ya da sonra idarece işine son verilen tek bir işçi yoktur. Günü geçmiş toplu iş sözleşme görüşmesi ya da grev yoktur. Kamuoyunu yalanlarınızla yanıltmayın."





