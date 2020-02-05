HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da kahreden görüntü! Sokak ortasında fenalaştı, ilaçlarını çantasından çıkaramadı

Ankara’da kahreden görüntü! Sokak ortasında fenalaştı, ilaçlarını çantasından çıkaramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 07:47 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde fenalaşan 62 yaşındaki kalp ve şeker hastası adam ilaçlarını almaya fırsat bulamadan yol kenarında hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Esentepe Mahallesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde meydana geldi. İşe gitmek için taksisinin yanına giden bir kişi yol kenarında 61 yaşındaki Mazhar İnci’nin hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine adamın durumundan şüphelenen taksi şoförü, 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Mazhar İnci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İLAÇLARI BAŞUCUNDAYDI

Öte yandan hayatını kaybeden talihsiz adamın başucunda kullandığı ilaçlar dikkat çekti. Kalp ve şeker hastası olduğu öğrenilen İnci’nin hayatını kaybetmeden önce fenalaştığı ve başını çarptığı belirlenirken ilaçlarını almaya fırsatının olmadığı iddia edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Mazhar İnci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
TEM'de 2 kamyon çarpıştı! Trafik kilitTEM'de 2 kamyon çarpıştı! Trafik kilit
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara adam ilaç

En Çok Okunan Haberler

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Balıkesir'de korkunç olay! Önce annesini bıçakladı sonra balkondan atladı

Balıkesir'de korkunç olay! Önce annesini bıçakladı sonra balkondan atladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

İGDAŞ'tan İstanbullulara lodos uyarısı

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 2 kamyon çarpıştı

TEM'de 2 kamyon çarpıştı! Trafik kilit

İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İptal haberleri peş peşe geldi

Ankara'da 5 katlı binada yangın

Ankara'da 5 katlı binada yangın

Ankara'da hamamda korkunç olay! Müşteriler fark eder etmez çalışanlara haber verdi

Fark eder etmez çalışanlara haber verdiler! Hamamda korkunç olay

Beykoz’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

İstanbul'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.