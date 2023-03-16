Ankara'da korkunç kaza! Yanarak can verdi

Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kahramankazan mevkisinde meydana geldi. Ankara Lojistik Üssü’nde çalışan Ramazan Özdemir, sabah işe gitmek için otomobille yola çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlanarak alev aldı.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Evli ve 1 çocuk babası olan sürücü Ramazan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA

