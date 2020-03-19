HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da Mart ortasında sürpriz görüntü! Her yer beyaza büründü

Ankara'da Mart ortasında sürpriz görüntü! Her yer beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 02:05 | Son Güncelleme

Ankara’da akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Merkez ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışında Ankara beyaza büründü.

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çevre ve merkez ilçelerde etkili oldu. Ankara’da dün akşamdan itibaren beklenen kar yağışı geceden itibaren etkili oldu. Ankara beyaz örtü ile kaplanırken Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler olumsuzluk yaşanmaması için gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Ankara’nın imgelerinden Ulus, Atakule, Kurtuluş Parkı karla kaplanırken Kuğulu Park’taki kuğular da kar yağışından olumsuz etkilendi.

"4 GÜNDÜR EVDEN ÇIKAMIYORDUM"

Kar yağışını fırsat bilerek dışarı çıktığını belirten üniversite öğrencisi Emel Bayrak, “Zaten bugünün güzel olduğunu bilerek dışarı çıktık. Ben 4 gündür evdeydim. İnsanlar hazır dışarıda yokken virüs kapma ihtimalimiz düşükken biraz gezelim. 4 gündür evde çok sıkılmıştık” dedi.

Taşıyıcı olmamak için Ankara’yı terk etmediğini söyleyen Derya Doymaz ise “Uzun zamandır kar yağmıyordu. Yağdı güzel oldu. Umarım bütün virüsleri alarak gider. Biz de dışarı çıkarak iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama bir süredir dışarı çıkmıyorduk. Şuan mutluyum. Ailemin yanına gideceğim bilet buldum daha öncesinden almıştım ama şuan gidip gitmemekte biraz kararsızım. Havalimanı falan çok girmek istemiyorum. Taşıyıcı olabilme riskim var” dedi.

Sercan İşler, “Mevsiminde olması gereken bir kar yağışı. Şuan havayı yumuşattı. Bunca gelişen olayların arasında böyle bir kar yağışı insana açıkçası huzur veriyor. Biz keyif aldık kar yağışından. Bence güzel yağıyor. Karın tadını yürüyüş yaparak çıkarıyoruz. Keşke imkanlar olsa da herkes bu keyfi çıkarabilse” şeklinde konuştu.

DON VE BUZLANMA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Ankara’da kar yağışı (5-8cm) bekleniyor. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” dedi. Ayrıca yapılan açıklamada kar yağışının bu gün öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Koronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık testKoronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık test
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
Ankara kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

Beklenen büyük indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Diğer Haberler
Ceza bile kesilmişti! Sakarya'daki geri dönüşüm fabrikası tekrar alevlere teslim oldu

Ceza bile kesilmişti! Tekrar alevlere teslim oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasında kritik görüşme

Çin İstabul Başkonsolosu Cui Wei canlı yayında açıkladı! Koronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık test

Koronavirüse karşı ilaç, aşı ve 15 dakikalık test

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs mesajı

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Sara krizi geçiren vatandaş koronavirüs şüphesine neden oldu

Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği

Telafi çalışma süresi nedir? | Telafi çalışma süresi kaç saat?

Telafi çalışma süresi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.