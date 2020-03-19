Ankara'da Mart ortasında sürpriz görüntü! Her yer beyaza büründü

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çevre ve merkez ilçelerde etkili oldu. Ankara’da dün akşamdan itibaren beklenen kar yağışı geceden itibaren etkili oldu. Ankara beyaz örtü ile kaplanırken Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler olumsuzluk yaşanmaması için gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Ankara’nın imgelerinden Ulus, Atakule, Kurtuluş Parkı karla kaplanırken Kuğulu Park’taki kuğular da kar yağışından olumsuz etkilendi.

"4 GÜNDÜR EVDEN ÇIKAMIYORDUM"

Kar yağışını fırsat bilerek dışarı çıktığını belirten üniversite öğrencisi Emel Bayrak, “Zaten bugünün güzel olduğunu bilerek dışarı çıktık. Ben 4 gündür evdeydim. İnsanlar hazır dışarıda yokken virüs kapma ihtimalimiz düşükken biraz gezelim. 4 gündür evde çok sıkılmıştık” dedi.

Taşıyıcı olmamak için Ankara’yı terk etmediğini söyleyen Derya Doymaz ise “Uzun zamandır kar yağmıyordu. Yağdı güzel oldu. Umarım bütün virüsleri alarak gider. Biz de dışarı çıkarak iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama bir süredir dışarı çıkmıyorduk. Şuan mutluyum. Ailemin yanına gideceğim bilet buldum daha öncesinden almıştım ama şuan gidip gitmemekte biraz kararsızım. Havalimanı falan çok girmek istemiyorum. Taşıyıcı olabilme riskim var” dedi.