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Ankara'da okullar tatil mi? 29 Mart Çarşamba günü Ankara'da kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

29.03.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 29 Mart Çarşamba günü bölgede yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Ankara'nın güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmiştir. Bu açıklamayla beraber okullarda kar tatili gündeme geldi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 29 Mart Çarşamba günü Ankara'da kar tatili var mı?

Ankara'da okullar tatil mi? 29 Mart Çarşamba günü Ankara'da kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

Ankara'da görülen olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olma durumu merak edildi. Ankara Valiliği, bölgede meteorolojik verilere göre 29 Mart Çarşamba günü kar yağışının beklendiğini duyurdu. Peki, yarın Ankara'da okullar var mı, yok mu?

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI UYARISI!

Ankara Valiliği yaptığı paylaşımında "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 29.03.2023 Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Ankara'nın güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." sözlerine yer verdi.

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ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.


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