Ankara'da okullar tatil mi? 29 Mart Çarşamba günü Ankara'da kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

Ankara'da görülen olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olma durumu merak edildi. Ankara Valiliği, bölgede meteorolojik verilere göre 29 Mart Çarşamba günü kar yağışının beklendiğini duyurdu. Peki, yarın Ankara'da okullar var mı, yok mu?

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI UYARISI!

Ankara Valiliği yaptığı paylaşımında "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 29.03.2023 Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Ankara'nın güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." sözlerine yer verdi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.



