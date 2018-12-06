Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

K\u0131z\u0131lay \u00c7ankaya istikametinde Gaziosmanpa\u015fa hatt\u0131ndaki belediye otob\u00fcs\u00fc kar\u015f\u0131dan kar\u015f\u0131ya ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan yayalara \u00e7arpt\u0131.\nKazayla birlikte otob\u00fcs\u00fcn alt\u0131nda kalan iki ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\n\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Me\u011fer hepsini planlam\u0131\u015f! Asans\u00f6rde \u015fok g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\u00c7in'i protesto i\u00e7in y\u00fcr\u00fcyen 2 Do\u011fu T\u00fcrkistanl\u0131, Bolu'ya ula\u015ft\u0131DHA DI\u015e - KKTC'de sel felaketinde \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 ise 4'e \u00e7\u0131kt\u0131
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