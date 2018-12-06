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Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 15:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Kızılay'da kontrolden çıkan bir otobüs yayaların arasını daldı. Gelen ilk bilgilere göre kazada yaralananların olduğu belirtildi.

Ankara'da otobüs kazası! Yayaların arasına daldı, yaralılar var

Kızılay Çankaya istikametinde Gaziosmanpaşa hattındaki belediye otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazayla birlikte otobüsün altında kalan iki kişinin yaralandığı belirtildi.

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Ayrıntılar geliyor...

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