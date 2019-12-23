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Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 08:18 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çubuk ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto yıkamacıya aracını yıkatmak için giden H.Y. ile bu iş yerinde bulunan ve alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen H.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., yanında bulunan pompalı tüfekle H.Y.’ye ateş etti. H.Y. de tabancayla karşılık verdi. Çatışmada sol göğsünden yaralanan H.B., 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

Olay yerinden kaçan H.Y. ise polis tarafından başlatılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

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Başkent Ankara Silahlı kavga

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