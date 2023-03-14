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Ankara'da taksi otobüs durağına daldı: Yaralılar var

14.03.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir taksi otobüs durağına daldı. O sırada otobüs bekleyenlere çarpan taksi, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. da bekleyenlere çarpması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Ankara'da taksi otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Ankara'da Raşit A. yönetimindeki taksi, Keçiören ilçesine bağlı İncirli semtindeki Yunus Emre Caddesi'nde yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada taksi şoförü Raşit A. ile durakta bekleyen 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

dasfa

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR DA HASAR GÖRDÜ

Kazada durak çevresinde park edilen bazı araçlar da hasar gördü.

Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri bulunan Taner Sarıkaya, patlamaya benzer bir ses duyduğunu, dışarı çıktığında yaralıları gördüğünü belirterek, ambulanslara yardımcı olduklarını anlattı.

(AA)

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trafik kazası Ankara taksi

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