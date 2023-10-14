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Ankara'da test aşamasındaki hızlı tren raydan çıktı: 4 çalışan yaralı...

14.10.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Ankara'da yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle tren raydan çıktı. Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralandı.

Ankara'da test aşamasındaki hızlı tren raydan çıktı: 4 çalışan yaralı...

Kaza, saat 02.52'de Mamak İlçesi Kayaş İstasyonu'nda meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre; yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı. Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralanırken, kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldı.

Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu. Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı. Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Ankara hızlı tren haberler

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