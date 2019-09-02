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Ankara'da traktör fabrikasında korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 02:38 | Son Güncelleme

Ankara'da, traktör fabrikasının hurdalığında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ankara'da traktör fabrikasında korkutan yangın!

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu Caddesi üzerinde traktör imalatı yapan fabrikanın hurdalık kısmında gece yarısı yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında dumanları fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen Ankapark, İvedik ve Batıkent İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi.

İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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