Ankara'da yangın faciası! Üç çocuktan biri hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın faciası yaşandı. Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI!

Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen üç çocuğu dışarı çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi.

Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





