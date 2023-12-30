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  4. Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği çevresi Atatürk posterleriyle donatıldı

Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği çevresi Atatürk posterleriyle donatıldı

30.12.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Belediyesi'nin Fahreddin Paşa hamlesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de Suudi Arabistan Büyükelçiliği çevresini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği çevresi Atatürk posterleriyle donatıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçına; Suudi yetkililerin, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmasına izin vermemesi tepki çekti. Karşılaşmanın ertelenmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Ankara Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

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ARAÇLARDA 'İZMİR MARŞI' ÇALINDI

Büyükelçiliğin bulunduğu Çankaya ilçesi Turan Emeksiz Sokağı baştan sona Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle doldu. Büyükelçiliğin hemen önüne de aynı şekilde bayrak ve posterler asıldı. Öte yandan, polisin güvenlik önlemi aldığı büyükelçilik çevresindeki yolları kullanan bazı sürücülerin araçlarında 'İzmir Marşı' çalıp, tepkilerini gösterdiği görüldü.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Suudi Arabistan atatürk
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