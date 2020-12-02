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  4. Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

02.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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