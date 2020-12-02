Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."