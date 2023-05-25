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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hareketli anlar! Yolcu uçağında bomba araması yapıldı

25.05.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, özel hava yolu şirketine ait yolcu uçağında, bomba ihbarı üzerine arama yapıldı. 112'yi arayan ihbarcının, 2 yolcu tarafından uçağa kutu içinde patlayıcı madde konulduğunu söylediği öğrenilirken, yapılan aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hareketli anlar! Yolcu uçağında bomba araması yapıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Pegasus Havayolları'na ait uçakta bomba bulunduğu ihbarı yapıldı. 112'yi arayan ihbarcının, 2 yolcu tarafından uçağa kutu içinde patlayıcı madde konulduğunu söylediği öğrenildi.

UÇAKTA BOMBA ARAMASI YAPILDI

İhbar üzere uçak havalimanında aprona çekilirken, ekipler yönlendirildi. Yolcular ve bagajlar uçaktan tahliye edildi. Ardından bomba imha uzmanları tarafından uçakta arama yapıldı.

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Aramada uçakta olumsuz bir duruma rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

(DHA)


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