HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Garı katliamının planlayıcısının yeri belli oldu

Ankara Garı katliamının planlayıcısının yeri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yargılanan 16 sanıktan, katliamın planlayıcısı İlhami Balı'nın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki esir kampında olduğu ortaya çıktı.

Ankara Garı katliamının planlayıcısının yeri belli oldu

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ana davadan dosyası ayrılan 16 firari sanığın yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek. Mahkeme, son celsede Interpol aracılığıyla firari sanıklardan Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Ahmet Güneş, Hasan Hüseyin Uğur ve Nusret Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti. İlhami Balı’nın da arasında bulunduğu diğer firariler hakkında ise daha önce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

EMNİYETEN GELEN YAZI DOSYAYA GİRDİ

Mahkemenin, firari sanıkların akıbeti konusunda emniyete yazdığı müzekkereye gelen cevap yazısı, dava dosyasına girdi. Yazıda, daha önce nerede olduğu tespit edilemeyen saldırının planlayıcısı olduğu ve birçok eylemin de emrini verdiği belirlenen, davanın bir numaralı sanığı firari İlhami Balı'nın, Suriye'de adı 'x' olarak belirtilen esir kampında olduğu belirtildi. Söz konusu kampın sözde esir kampı olduğu belirtilerek, "23 adet yakalama kararı bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, adı geçen İlhami Balı’nın sözde esir kampında isminin bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Yazıda yine firari sanıklardan Mustafa Delibaşlar ile Cebrail Kaya'nın ise Suriye'de 'SDG' adlı esir kampında bulunduklarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTI

Katliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti. Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajıBakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı
İşte en yeni cuma mesajlarıİşte en yeni cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Diğer Haberler
Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

Ordu'da silahlı- bıçaklı kavga! Yaralılar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 Küçükbaş koyun ve büyükbaş hisse fiyatları

CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020

CHP 'çoklu baro' kanununu AYM'ye götürüyor

CHP'den flaş hamle! 'Çoklu baro' kanunu için harekete geçildi

Kastamonu Valiliği'nden koronavirüs uyarısı! Vakalar artıyor

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Mahkeme maske cezasını iptal edip sosyal devlet vurgusu yapmıştı! Flaş gelişme

Mahkeme maske cezasını iptal edip sosyal devlet vurgusu yapmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.