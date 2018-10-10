Ankara Garı'ndaki saldırıda ölen vatandaşlar anıldı (2)

KISA SÜRELİ ARBEDE

Ankara Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için gar önüne yürüyen grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Anma törenine gelen bir grup, sabahın erken saatlerinde anma töreninin yapılacağı alana girmek istedi, ancak polis buna izin vermedi. Yaşanan tartışma sonrası grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından, grup dağıldı.

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