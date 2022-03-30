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  4. Ankara iftar vakti ne zaman? 2022 Ankara iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ankara iftar vakti ne zaman? 2022 Ankara iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

30.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtı Ramazan'a az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi...

Ankara iftar vakti ne zaman? 2022 Ankara iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ankara iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. Ankara iftar vakti ne zaman? 2022 Ankara iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

ramaza

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Oruç Ankara Ramazan iftar
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